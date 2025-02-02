شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت اليوم الأحد فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع مودرن سبورت باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

1_ موقف الأهلى ومودرن سبورت في الدوري

يملك فريق الأهلى 20 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وسجل 16 هدفاً وتلقت 6 أهداف، فيما يملك مودرن سبورت 7 نقاط من 10 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل في 4 مواجهات والخسارة 5 لقاءات وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 11.

2_نتيجة آخر ظهور للأهلى ومودرن سبورت فى الدوري

تعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما خسر مودرن سبورت بهدف دون رد من حرس الحدود في الجولة الأخيرة للمسابقة.

3_الأهلى يتفوق على مودرن سبورت فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلي 32.58 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن سبورت 7.35 مليون يورو.

4- تاريخ مواجهات الأهلى ومودرن سبورت

7 مباريات جمعت الأهلى ومودرن سبورت قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 3 انتصارات وتعادل فى 3 لقاءات أخرى، وخسر مرة واحدة، وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 7، وشهد اللقاء الأخير بين الفريقين فوز مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف.

5- أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 146 مباراة، فاز فى 100 لقاء وتعادل فى 29 مباراة، وتلقى 17 هزيمة، وسجل لاعبوه 288 هدفا وتلقت شباكهم 115، وخرج بشباك نظيفة فى 81 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.