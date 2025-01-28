الامارات | نيمار يرحل رسمياً عن الهلال.. مبلغ فلكي مقابل هدف واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي عن فسخ عقد نجمه نيمار بعد مرور عام ونصف على انضمامه لصفوف الفريق.

ذكر النادي على إكس: الهلال و"نيمار" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وأضاف: شكرًا "نيمار" وبالتوفيق.

وأوضح في بيان رسمي: "اتفقت شركة نادي الهلال واللاعب البرازيلي نيمار جونيور على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط اللاعب في النادي بالتراضي مقدمة شكرها وتقديرها إلى نيمار على ما قدمه طيلة فترة تمثيله الهلال، متمنية للاعب التوفيق في مسيرته الرياضية".

وكان عقد النجم البرازيلي مع الهلال يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وحسب تقارير إعلامية عديدة، من المتوقع أن ينضم نيمار إلى ناديه الأسبق سانتوس البرازيلي في صفقة انتقال حر قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية الجارية.

وخاض النجم البرازيلي 7 مباريات مع تسجيل هدف وصناعة 3 آخرين، وهي مسيرة النجم نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ منذ الانضمام إليه في صيف عام 2023 وحتى الآن.

نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ إلا أنه عانى من إصابتين بـ"قطع في الرباط الصليبي" ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

كشف موقع "فوت ميركاتو" عن أن نيمار جونيور تقاضى راتبًا في الهلال، يُقدر بـ101 مليون يورو "388.5 مليون ريال سعودي"، خلال عام 2024 فقط.

الموقع الفرنسي أشار إلى أن هذا الراتب الضخم، تحصل عليه نيمار "بدون أي نقصان"؛ على الرغم من أنه خاض مباراتين فقط بقميص الفريق الهلالي في 2024؛ ما يجعله ثالث أعلى لاعب أجرًا في العالم.

وأوضح الموقع أن عدد الدقائق التي شارك فيها نيمار خلال هاتين المباراتين مع الهلال، هي "42 دقيقة" فقط، مع قيامه بلمس الكرة "45 مرة".

وبناء على ذلك.. تقاضى نيمار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مبلغ 2.4 مليون يورو عن كل دقيقة، ما يُعادل 1.122.222 يورو لكل كرة لمسها على أرضية الملعب، حسب نفس الموقع.