بطولة السعودية: سيناريو مشابه يُسقِط الهلال والاتحاد في ليلة رحيل نيمار

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : سار الهلال المتصدر على خطى ملاحقه اللصيق الاتحاد، فسقط خاسراً بسيناريو دراماتيكي في الوقت القاتل أمام القادسية (1 2)، شأنه شأن "العميد" الذي سبقه بالخسارة بالنتيجة عينها أمام ضمك، ما أبقى وضع الصدارة على حاله بتساوي النقاط بينهما، بعد 17 جولة على انطلاق الدوري السعودي لكرة القدم.

أوباميانغ يُحبط الهلال

على أرضه في الدمام، وبتسجيله هدفين، ثانيهما في الوقت البدل عن ضائع، أحبط نجم القادسية الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ محاولة الهلال للانفراد بصدارة الترتيب بعد تعثر الاتحاد، رافعاً رصيد الفريق الشرقي إلى 37 نقطة، مقلصاً الفارق إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

وعما إذا كان القادسية يفكر في حصد اللقب هذا الموسم، علق أوباميانغ قائلاً "لا داعي للتسرع، لدينا الكثير من الأمور التي نحتاج إلى تحسينها".

تابع نجم أرسنال الإنكليزي سابقاً "علينا أن نتطور. عانينا كثيرًا في الشوط الثاني، وكان علينا أن نستحوذ أكثر. قد يكون هذا الأمر هو أحد الجوانب التي يجب تحسينها".

وفيما وصف مدرب حامل اللقب البرتغالي جورجي جيزوس النتيجة بـ"الموجعة، وغير العادلة قياساً إلى ما قدمناه في المباراة"، اعتبر الإسباني كارلوس ميندي، مساعد مدرب القادسية الإسباني ميتشل غونساليس، الموقوف بعد حصوله على بطاقة حمراء، ان الفوز على الهلال، مهم في مسيرة المنافسة، لافتاً إلى أن النادي خلق منظومة كاملة.

وعلى وقع تأكيد تقارير صحفية باقتراب البرازيلي نيمار من العودة إلى فريقه السابق سانتوس، أعلن نادي الهلال إنهاء العقد مع نجمه البرازيلي "بالتراضي" بعد فترة بلغت 18 شهرًا خيمت عليها إصابته البالغة في ركبته اليسرى، على ما أعلن بطل الدوري السعودي الإثنين في وقت متأخر.

وذكر النادي في بيان مقتضب على منصة اكس "اتفقت شركة نادي الهلال ولاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم نيمار جونيور على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط اللاعب في النادي بالتراضي".

ونكودو يصعق الاتحاد

على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية" في أبها، فرض مهاجم ضمك الكاميروني جورج كيفين نكودو نفسه نجماً مطلقاً للمباراة، عبر قيادته النادي المضيف إلى إلحاق الخسارة الثانية للاتحاد هذا الموسم، مكرراً سيناريو الذهاب من الموسم الماضي، عندما سجل هدفين قاد بهما ضمك للانتصار على الاتحاد (3 1).

عزا مدرب الاتحاد، الفرنسي لوران بلان، خسارة فريقه إلى عدم التركيز، مشيراً إلى أن بعض الظروف الفنية أثرت على الأداء.

كما عبّر بلان عن استيائه من بعض الأخطاء التي وقعت أثناء المباراة، قائلاً إن الفريق بأكمله لم يكن في أفضل حالاته.

أضاف "صحيح أننا لم نقدم مباراة مميزة، لكننا كنا نستحق على الأقل الخروج بالتعادل".

وفي ظهوره الأول بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أكد الفرنسي موسى ديابي، نجم الاتحاد، أن فترة غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة "لم تكن سهلة".

أقرّ لاعب أستون فيلا الإنكليزي سابقاً، والذي بقي متصدراً لصانعي الأهداف بـ 10 تمريرات حاسمة قدمها في أول 10 مباريات، أن "نتيجة المباراة سيئة، لكن علينا أن نلعب بشكل أفضل".

رونالدو يواصل التوهج

على وقع انتقال مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا رسمياً إلى فنربهتشه التركي، لم يجد النصر صعوبة في تجاوز الفتح (3 1) مستعيناً بتوهج نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي وقّع على هدفه الرابع عشر مواصلاً صدارته لترتيب الهدافين.

بفوزه العاشر، ضاعف "العالمي" (الرابع بـ 35 نقطة) من آلام الفتح، المستقر في قاع الترتيب بـ9 نقاط، لكن مدرب الأخير البرتغالي جوزيه غوميش بدا راضياً عن ما أسماه "التحسن في مستوى الفريق، خصوصاً في الجانب الدفاعي".

بدوره، أشار المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، الذي قلّص فريقه الفارق عن الصدارة إلى 8 نقاط، إلى أن "الفوز كان الهدف الأهم"، مقّراً بمواجهة بعض الصعوبات.

محققاً فوزه التاسع في آخر 11 مباراة، أمتع الأهلي جماهيره التي اكتظت في استاد الجوهرة المشعة في جدة، بخماسية نظيفة في مرمى الرياض، معززاً من استقرار وضع مدربه الألماني ماتياس يايسله الذي بدا فخوراً بلاعبيه، "كان فوزاً مستحقاً، والأهم هو المرمى النظيف، وأنا فخور بجميع اللاعبين".

المنجم يهاجم لجنة الاستدامة

وبعد نجاح فريقه باستعادة نغمة انتصاراته أمام الفيحاء (2 1)، هاجم محمد المنجم، رئيس نادي الشباب، لجنة الاستدامة بسبب تأخر ناديه في إبرام صفقات تعاقد مع اللاعبين قبل ثلاثة أيام فقط من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية.

قال المنجم "نحن في الشباب نعيش معاناة. نحن نتحرك بدعم يبلغ 3 ملايين شهرياً، ونقارع أندية تُدعم بالمليارات".

وجاء انتصار "الليث" بفضل تألق نجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل هدفين رفع بهما رصيده إلى 137 هدفاً في دوري المحترفين ليصبح على بعد 7 أهداف فقط من معادلة الهداف التاريخي السوري عمر السومة، نجم العروبة حالياً.