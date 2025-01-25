شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وجها لوجه أمام الزمالك فى نهائى البطولة العربية للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة بنصف نهائى البطولة العربي للأندية التى تقام فى قطر.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على السيب العمانى بنتيجة 3-2 فى نصف النهائى، بينما تأهل الزمالك على حساب الشرطة القطرى 3-1.

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره السلام العمانى بنتيجة3-0 فى إطار ربع نهائى البطولة العربية،بينما فاز الزمالك على الجزيرة الإماراتى بنفس النتيجة فى هذا الدور.

ونجح الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من، أربيل العراقى ودار كليب البحرينى والشرطة القطرى، بينما حقق الزمالك الفوز فى مواجهتين أمام السيب العمانى والهلال الليبى وخسر أمام الكويت الكويتى فقط.

تضم قائمة الزمالك كلا من: "أحمد يوسف عفيفى - أشرف اللقانى - محمد رضا "الهو" - محمد مجدى "الجون" - محمد مصطفى كامل "لعبة" - محمد عادل سلامة "دولا" - ياسين محمد - شريف الشرقاوى - عبد الرحمن أحمد الشحات - عمرو أحمد الزمر - مروان الصافى - ديميترى - ماتيوس يوزويك".

وتضم بعثة رجال الطائرة فى قطر 14 لاعبًا هم: حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد رمضان ويوندر جارسيا ومحمد عسران وعبد الرحمن الحسينى وإسلام عبد السميع وأحمد عزب وأندريا سانتانجيلو وسيف عابد ومصطفى جابر وزياد أسامة وعبد الرحمن سعودى ومحمد عثمان.