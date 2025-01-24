الامارات | «أبيض الشاطئية» يُعسكر في البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُغادر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، مساء اليوم، إلى معسكره في البحرين الذي يُقام من 24 إلى 31 يناير الجاري، ويخوض خلاله مباراتين وديتين أمام نظيره البحريني يومَي 28 و30 الجاري، وتضم بعثة الأبيض 18 لاعباً، هم: سعيد عيد، سلطان البلوشي، محمد عبدالله، حميد جمال، كمال علي، عبدالله عباس، مصعب عمر، وليد بشر، أحمد بشر، عباس علي، وليد محمد، علي محمد، راشد عبيد، أحمد محمد، راشد عيد، عثمان صفر، منصور مفتاح، جاسم أحمد، ويأتي المعسكر في إطار استعدادات منتخبنا لمشاركته المقبلة في نهائيات بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها مدينة باتايا التايلاندية من 20 إلى 30 مارس المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب إيران وأفغانستان وإندونيسيا.