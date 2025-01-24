الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الجزائري
اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر 22:00
الدوري العماني
عبري - السيب 17:15
الشباب - الخابورة 19:30
الدوري الفرنسي
أوكسير - سانت إيتيان 23:45
دوري نجوم قطر
الشمال - أم صلال 17:30
الوكرة - العربي 19:45
لاس بالماس - أوساسونا 00:00
تورينو - كالياري 23:45
الدوري الألماني
فولفسبورغ - هولشتاين كيل 23:30
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