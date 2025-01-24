اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الجزائري

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر 22:00

الدوري العماني

عبري - السيب 17:15

الشباب - الخابورة 19:30

الدوري الفرنسي

أوكسير - سانت إيتيان 23:45

دوري نجوم قطر

الشمال - أم صلال 17:30

الوكرة - العربي 19:45

لاس بالماس - أوساسونا 00:00

تورينو - كالياري 23:45

الدوري الألماني

فولفسبورغ - هولشتاين كيل 23:30

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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