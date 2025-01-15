الامارات | "أغلى من رونالدو".. تفاصيل عقد محمد صلاح مع الهلال السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح رحيل المصري محمد صلاح عن فريق ليفربول الذي ارتبط به منذ 2017 وشيكاً بعدما تدخل الهلال السعودي لحسم صفقة تاريخية لضم "الفرعون" الذي صال وجال في الملاعب الأوروبية وسحر جمهور "الريدز" بفنون كروية وأهداف وإنجازات ستبقى خالدة في الذاكرة.

وكشفت صحيفة "ريفيلو" الإسبانية بأن "محمد صلاح وافق على الانتقال إلى الهلال السعودي الساعي إلى تعزيز صفوفه بنجم كبير يدعم مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، المقررة في أميركا"، وهو ما أكدته أيضاً صحيفة "أس" بقولها إن "محمد صلاح أصبح على رأس طاولة الهلال، وعلاقته مع ليفربول ستنتهي مع ختام الموسم الجاري".

وكان الهلال قد وقع في مجموعة ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي بمونديال الأندية.

وذكرت تقارير صحافية أيضاً أن صندوق الاستثمار السعودي سيجعل محمد صلاح (32 عاماً) صاحب أعلى راتب في العالم، إذ سيفوق ما يحصل عليه كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي، وتقدر صفقة صلاح بأكثر من 200 مليون يورو، أي أكثر مما كان سيحصل عليه لو وافق الموسم الماضي على عرض اتحاد جدة الذي أغراه بـ 150 مليون يورو لكنه رفض وقتها.

وفي حال إتمام صفقة صلاح مع الهلال فإن النجم المصري سيلعب جنباً إلى جنب مع البرازيلي نيمار دا سيلفا والصربي ميتروفيتش ونجوم آخرون بقيمة البرتغالي كانسيلو الأمر الذي يرفع من قدرات الهلال للمنافسة على كل بطولات الموسم المقبل وبقوة محلياً وخارجياً.

ويذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، نشر صورة للدولي المصري ونجم ليفربول، محمد صلاح على حسابه في "فيسبوك" بقميص الهلال، وأرفقها بـثلاثة رموز تعبيرية تؤكد اقتراب إتمام الصفقة.

ليس صلاح فقط..

ولن تكون صفقة صلاح فقط، بل رمى الهلال بثقله أيضاً للتعاقد مع زميليه في ليفربول الأوروغوياني داروين نونيز، والهولندي فيرجيل فان دايك، وهو ما كشف عنه رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير" على قناة السعودية، الثلاثاء، قائلاً: "النصر والهلال يتنافسان على ضم نونيز، ومن وجهة نظري أن النادي الإنجليزي سيخسر أيضا خدمات صلاح وفان دايك".