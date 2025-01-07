شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: يا شناوى ما يهزك ريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، على دعم محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى والمنتخب الوطنى بعد الهجوم الذى تعرض له خلال الأيام الماضية، بعد خسارة فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بدورى الابطال الأفريقي بهدف مقابل لاشئ.

وكتب حارس المرمى التاريخى للكرة المصرية والأفريقية على حسابه الشخصى في فيس بوك: "يا شناوى ما يهزك ريح.. ‏محمد الشناوي واحد من أفضل حراس المرمى الذين مروا على تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية، والطبيعي أن لكل جواد كبوة".



منشور عصام الحضرى



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وكان الحضرى قد أكد أن هناك اتفاقا بين كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، ومحمد الشناوى حارس الفريق، على اللعب 7 مباريات والحصول على راحة مباراة واحدة.

وأضاف الحضرى، إن الشناوى أحد الأسباب الرئيسية لفوز الأهلى بالسوبر المصرى، كما أنه لا يتأثر بالنقد السلبى الذى يوجه إليه، كما أنه قادر على استعادة مستواه.

وتابع حارس منتخب مصر السابق، إن الشناوى هو الأحق بحراسة مرمى الفريق أمام سموحة، فهو ليس مهزوزا فنيا وهجوم الجمهور عليه غير مبرر.