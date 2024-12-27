شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص "كتف" وسام أبو علي اليوم استعداداً لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

يخضع الفلسطينى وسام أبو علي، مهاجم الأهلى، لفحص طبى اليوم الجمعة على هامش مران فريقه استعداداً لمواجهة إنبى فى الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

يواجه فريق الأهلى نظيره انبى فى الخامسة مساء الإثنين المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك وسام أبو على فى مباراة الأهلى والمصري بالأمس ولكنه لم يسجل وشعر بألم فى الكتف استدعى تغييره من الجهاز الفنى فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية، قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى، ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.



وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.



ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.