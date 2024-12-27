شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستغل ورقة المليوني يورو لحسم صفقة محمد عبد المنعم فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

يُكثّف مسئولو النادي الأهلي، إتصالاتهم خلال الأيام الحالية مع نظراؤهم في نيس الفرنسي من أجل حسم صفقة محمد عبد المنعم مدافع الأخير الذي يرغب الأهلي في التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسماً أو ستة أشهر لتدعيم الدفاع الأحمر في النصف الثاني من الموسم الجاري والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا.

في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي ، أن مفاوضات النادي مع محمد عبد المنعم تتسم بالجدية والسرعة خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبته في العودة للقلعة الحمراء في يناير المقبل لعدم شعوره بالراحة التامة في تجربته الفرنسية الحالية، وطلب اللاعب من الأهلي حسم مفاوضات عودته مع نادي نيس وهو ما يُسهّل مهمة إتمام الصفقة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يتطلع لإستغلال باقي مستحقاته لدى نيس الخاصة بصفقة إنتقال عبد المنعم الصيف الماضي من أجل إستعارة اللاعب في يناير، مُشيراً إلى أن الأهلي باع اللاعب للنادي الفرنسي مقابل 4 ملايين و300 ألف يورو، بجانب مليون يورو "بونص"،حصل الأهلي على مليوني و400 ألف يورو بعد إتمام الصفقة بعدة أسابيع ويتبقى للنادي مليون و900 ألف يورو سيتم تحصيلها في يوليو المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يرغب في استغلال ورقة المليون و900 ألف يورو بجانب رغبة اللاعب في إعادة عبد المنعم على سبيل الإعارة خاصة وأن اللاعب عقد جلسة منذ أيام خلال تواجده بالقاهرة مع أحد مسئولو القلعة الحمراء ، أكد خلالها مدافع نيس أنه يرغب في العودة وليس لديه مانع من التنازل عن جزء من مستحقاته لدى النادي الفرنسي من أجل تسهيل مهمة عودته ، وكشف اللاعب خلال الجلسة ذاتها عن إمتلاكه عروض من الخليج وتحديداً من السعودية لكنه يرغب في العودة للأهلي والمشاركة معه في كأس العالم للأندية بأمريكا.