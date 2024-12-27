شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: شكوى الجزيرى تخصه فقط واللاعبون تحملوا كثيرا.. وجروس مستمر حال تحقيق بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن هناك ضغوطا مالية كبيرة على الزمالك، واللاعبون تحملوا الكثير وهناك مستحقات متأخرة للاعبين ونحاول تجهيزها.

وقال أحمد سالم فى مداخلة مع الإعلامى محمد الليثى فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك ضغوط مالية كبيرة على الزمالك، واللاعبون تحملوا الكثير وهناك مستحقات متأخرة للاعبين، وشكوى التونسى سيف الدين الجزيرى تخصه هو فقط، ونلوم على الجزيرى عدم تحمل الظروف الحالية مثل باقى اللاعبين".

وأضاف: "مجلس الزمالك يضع مستحقات اللاعبين أولوية عندهم ويحاولون توفير أموال لتسديد المستحقات، وتضع فى حساباتها التجديد للاعبين ودفع المستحقات قبل تدعيم الفريق بصفقات جديدة".

وتابع: "قد يكون تقصيرا من لاعبى الزمالك ولكن يجب أن نأخذ حقوقنا من الحكم، وكان يجب على الحكم وتقنية الفيديو أن تمنحنا حقنا، والتحكيم محتاج وقفة قوية، ولكن تكرار الأخطاء التحكيمية تشعر اللاعبين بالإحباط".

وأوضح المتحدث الرسمى لنادى الزمالك: "الحكام لا يكلفوا أنفسهم لمراجعة الحلالت الجدلية فى مباريات الزمالك الأخيرة، وهل الخبير الاجنبى المنتظر توليه لرئاسة لجنة الحكام يمتلك عصا سحرية لإصلاح الوضع الحالى، نتمنى ألا تستمر نزيف النقاط من الأخطاء التحكيمية".

وعن تجديد زيزو، قال: "زيزو نجم كبير ووجوده فى الزمالك أولوية فى النادى، ولا أعلم سر الاهتمام بتجديد زيزو عن باقى النجوم فى كل الأندية".

وتابع: "إدارة الزمالك مستقلة عن آراء تصدر من رموز زملكاوية، ولجنة الكرة فى الزمالك تقوم بعملها عندما يطلب منها شيء".

وأوضح: "السويسرى جروس وقع للزمالك على عقد لمدة 6 أشهر مع أحقية التجديد لمدة موسم آخر حال تحقيق بطولات بنهاية الموسم".