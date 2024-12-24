الامارات | بينتو يدافع عن الحمادي: لا يتحمل مسؤولية الهدف الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دافع مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي، باولو بينتو، عن الأخطاء التي ارتكبها مدافعه خليفة الحمادي في مباراة الكويت، والهدفين اللذان تسبب فيهما.

وقال في تصريحات بعد المباراة: "الحمادي لا يتحمل بشكل كامل مسؤولية الهدف الأول الذي استقبلناه، لكنه في ذات الوقت يتحمل المسؤولية كاملة في الهدف الثاني، لا أريد أن أقسو على اللاعب والذي قدم مباريات جيدة سابقه معنا".

وأضاف: "هذا ليس الوقت الذي نترصد فيه الأخطاء، اللاعبون ليسوا وحدهم من يتحملون مسؤولية ما حدث في مباراة الكويت، وأنا أشاركهم الخطأ".

وأشار: "علينا أن نعترف بأن وضعية المنتخب الإماراتي قد ازدادت صعوبة بعد الخسارة لكنها في ذات الوقت ليست مستحيلة، لا نملك رفاهية الوقت، لتصحيح الأخطاء وعلاج السلبيات، أمامنا 48 ساعة فقط قبل مباراة عُمان، وعلينا أن نبذل أقصى ما يُمكن أن نقوم به للتحضير بصورة جيدة لتلك المواجهة".

وعن أسباب عدم استدعاء علي صالح للقائمة المشاركة في خليجي 26، أوضح بينتو بقوله: "هذا ليس وقت الحديث عن لاعب لم يتم استدعاؤه للتشكيلة، لدينا قائمة جيدة من اللاعبين، الأهم بالنسبة لي كيف نخرج من الموقف الذي وضعنا أنفسنا فيه، بدلا من الحديث عن الافراد".

واعترف مدرب المنتخب الوطني بعدم الفاعلية في مباراة الكويت على الرغم من الاستحواذ الذي كان في متناول اللاعبين.

وقال: "لم نتحكم في مجريات اللعب بالشكل الذي كان مطلوبا، منحنا المنافس الفرصتين اللتان سجلا منهما، والفاعلية لم تكن كافية أمام مرمى الكويت، في الأخير أضعنا المباراة من بين أيدينا".