الامارات | مسلم أحمد: طرد كوامي غير صحيح.. والإمارات تستحق ركلة جزاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ​قال الخبير التحكميمي لقناة أبوظبي مسلم أحمد، أن مباراة الإمارات والكويت كانت هي الأضعف تحكيميا في خليجي 26، من بين المباريات الستة التي جرت في البطولة حتى الأن.

وأضاف: "تغاطي الحكم الموريتاني دحان، عن احتساب ضربة جزاء كانت صحيحة بعدما تعرض لاعب المنتخب الوطني حارب عبد الله لعرقلة كانت واضحة، وللأسف لم يتم استدعاء الحكم من قبل الفار لمشاهدة اللعب"

وتابع: "دحان كان قاسيا على كوامي حينما أشهر له البطاقة الصفراء الثانية للاعب رغم عدم وجود ما يستدعي معاقبة اللاعب من الناحية الإدارية، وبالتالي كان هذا القرار ومن قبله عدم احتساب ضربة الجزاء مؤثرين بصورة كبيرة على نتيجة المباراة".