شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنصورة: علاء نوح له الحق فى أى قرار وما حدث خطأ جسيم لا بد من علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد محمد البسيونى رئيس نادى المنصورة، أن ما حدث اليوم هو خطأ جسيم أساء لنا جميعا، ولا بد من علاجه، وتم إيقاف اللاعب لحين التحقيق معه واتخاذ قرار قوى ضده.

وقال محمد البسيونى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هناك خطأ جسيم أساء لنا كلنا كنادى ومسئولين وكالرياضة عموما، ولا بد من علاجه بعناية، وتم إيقاف اللاعب لحين التحقيق معه واتخاذ قرار".

وأضاف: "علاء نوح ارتضى أن يقود الفريق فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها الفريق، وهو صاحب القرار فى كل شيء يخص الفريق يدخل أو يخرج أى لاعب فى أى وقت ونحن نحاول أن نيسر له كل شيء لمحاولة الخروج من هذه الأزمة".

وتابع: "القرار الذى سيقوله علاء نوح هو ما سيتم تطبيقه بالإضافة إلى قرار تربوى من إدارة المنصورة إذا اعتذر عن هذا الموقف ويجب أن يرتضى علاء نوح أولا".

واختتم: "المنصورة تعرض لظلم كبير اليوم باحتساب هدف غير صحيح، كما أن أيمن المزين يدرب السكة الحديد ببطاقة مشرف على قطاع الناشئين، واللائحة لم تطبق عليه فكان يجب منعه من التدريب لأنه حتى الآن موجود على السيستم مدربا للمنصورة".