المصرى البورسعيدى يتعادل مع بلاك بولز بهدف لمثله بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - تعادل المصرى البورسعيدى وبلاك بولز الموزمبيقى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بموزمبيق ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

تقدم المصرى البورسعيدى بهدف عن طريق ميدو جابر في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها قوية داخل المرمى، معلنا عن هدف التقدم لفريقه، وتعادل بلاك بولز في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى إلى 4 نقاط، بينما حصل بلاك بولز على أول نقطة له في المجموعة.



وضمت تشكيلة المصرى كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم ، باهر المحمدي، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.



فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، أتدجيكو سامادو، يوسف الجوهري، خالد الغندور، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.



وتضم تشكيلة بلاك بولز الموزمبيقى كلا من:-

الحارس تيكسيرا فرانشيسكو ومعه كل من دانيلو موزي، فرناندو داتا، فيليشيانو خواو، مارتينيو ألبرت لخط الدفاع، اميتي فاييه، حميد جيليل، عبد القادر جاييه لخط الوسط، ايوبا فرانشيس، روميه اكبوروه، شاميتو لوبورينو لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء الحارس أرنان البرتو ومعه فرناندو دومينجوز: فيديل هيلدر، خوسيه أنطونيو، جوزيف باسان، ستيفن جريتو، أجايتا ايفون، سريميلدو أنواريو، كليفيو موسى.