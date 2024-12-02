شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم أسوان بثنائية ويعتلى صدارة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات الجولة العاشرة بدورى المحترفين عن تحقيق القناة لفوز غالى خارج ملعبه على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 16 في المركز السادس بينما تجمد رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز الرابع.

كما حقق الداخلية فوزا غاليا على لافيينا 3 – 2 في المباراة الأولى لأمير عزمى مجاهد كمدير فني للفريق ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد أبناء الأسيوطى عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير، بينما تعادل راية مع بترول أسيوط 0 – 0.

في الوقت نفسه نجح منتخب السويس في تحقيق الفوز على ديروط 3 – 1 ليرفع رصيده إلى 13 نقطة ، بينما تجمد رصيد ديروط عند 8 نقاط ، كما فاز المقاولون العرب على أسوان بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في صدارة جدول الترتيب بينما تجمد رصيد أبناء زهرة الجنوب عند 13 نقاط.

كما تعادل وادى دجلة مع وى سلبيا بملعب السلام ، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم إلى 21 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما رفع أبناء عمرو أنور رصيدهم إلى 19 نقطة في المركز الثالث