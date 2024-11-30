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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 30 - 11 - 2024

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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم السبت 30 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 30 - 11 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، السيدة انتصار السيسى تهنئ "هنا جودة" لحصدها ميدالية ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة.

 

السيدة انتصار السيسى تهنئ "هنا جودة" لحصدها ميدالية ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة

السيدة انتصار السيسى تهنئ

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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