شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 30 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 30 - 11 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، السيدة انتصار السيسى تهنئ "هنا جودة" لحصدها ميدالية ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة.

السيدة انتصار السيسى تهنئ "هنا جودة" لحصدها ميدالية ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة

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