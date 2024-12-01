شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى والبنك الأهلى فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية أسماء حكام مباريات غدا بدورى نايل في الجولة الرابعة للمسابقة والتي جاءت على النحو التالى:-البنك الأهلى – الأهلى
حكم ساحة : محمد الحنفى
مساعد أول : أحمد توفيق طلب
مساعد ثانى : عمر فتحى
حكم رابع : محمود ناصف
حكم فار : محمد علاء هاشم
حكم فار مساعد : أحمد حسام طه
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حكم ساحة : إبراهيم محمد
مساعد أول : ماجد المليجى
مساعد ثانى : أحمد زيدان
حكم رابع : محمود رشدى
حكم فار : محمد عبد العزيز
حكم فار مساعد : هشام الدسوقى
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حكم ساحة : هشام القاضي
مساعد أول : أحمد بكر
مساعد ثانى : محمد مجدى سليمان
حكم رابع : عمرو رمضان
حكم فار :محمد عباس قابيل
حكم فار مساعد : هانى خيرى
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