شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة الأهلى والبنك الأهلى فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية أسماء حكام مباريات غدا بدورى نايل في الجولة الرابعة للمسابقة والتي جاءت على النحو التالى:-

البنك الأهلى – الأهلى

حكم ساحة : محمد الحنفى

مساعد أول : أحمد توفيق طلب

مساعد ثانى : عمر فتحى

حكم رابع : محمود ناصف

حكم فار : محمد علاء هاشم

حكم فار مساعد : أحمد حسام طه

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إنبى – الإسماعيلى

حكم ساحة : إبراهيم محمد

مساعد أول : ماجد المليجى

مساعد ثانى : أحمد زيدان

حكم رابع : محمود رشدى

حكم فار : محمد عبد العزيز

حكم فار مساعد : هشام الدسوقى

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سموحة – الجونة

حكم ساحة : هشام القاضي

مساعد أول : أحمد بكر

مساعد ثانى : محمد مجدى سليمان

حكم رابع : عمرو رمضان

حكم فار :محمد عباس قابيل

حكم فار مساعد : هانى خيرى