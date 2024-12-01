اخبار الرياضه

ترتيب دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 30 - 11 - 2024

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 30 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم، السبت، الموافق 30 - 11 - 2024 ثلاث مباريات، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى NILE، حيث واجه سيراميكا نظيره مودرن سبورت، والتقى زد مع حرس الحدود، والاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، واستمر الأهلى على مقدمة جدول ترتيب الدورى، الذى جاء كالتالى:

جدول ترتيب الدورى
جدول ترتيب الدورى

 

هاتريك "زلاكة" يقود سيراميكا للفوز على مودرن سبورت فى دورى NILE.. فيديو

حقق فريق سيراميكا الفوزعلى نظيره مودرن سبورت بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

هاتريك

 

زد يفوز على حرس الحدود بثنائية ويحقق انتصاره الأول فى الدورى

حقق فريق زد أول انتصار له في مسابقة  عقب الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

زد يفوز على حرس الحدود بثنائية ويحقق انتصاره الأول فى الدورى

 

رجب عمران يقود طلائع الجيش لفوز "+90" على الاتحاد السكندرى

خطف فريق طلائع الجيش فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

رجب عمران يقود طلائع الجيش لفوز

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements