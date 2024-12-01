شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى Nile بعد مباريات اليوم السبت 30 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم، السبت، الموافق 30 - 11 - 2024 ثلاث مباريات، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى NILE، حيث واجه سيراميكا نظيره مودرن سبورت، والتقى زد مع حرس الحدود، والاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، واستمر الأهلى على مقدمة جدول ترتيب الدورى، الذى جاء كالتالى:



جدول ترتيب الدورى

هاتريك "زلاكة" يقود سيراميكا للفوز على مودرن سبورت فى دورى NILE.. فيديو

حقق فريق سيراميكا الفوزعلى نظيره مودرن سبورت بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

زد يفوز على حرس الحدود بثنائية ويحقق انتصاره الأول فى الدورى

حقق فريق زد أول انتصار له في مسابقة الدوري المصري عقب الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

رجب عمران يقود طلائع الجيش لفوز "+90" على الاتحاد السكندرى