شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 30 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 30 - 11 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرز 7 منها كالتالى:

السيدة انتصار السيسى تهنئ "هنا جودة" لحصدها ميدالية ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة.

هانى أبو ريدة: الأهلي والزمالك متفقين على فكرة رئيس لجنة حكام أجنبي

كشف المهندس هانى أبو ريدة المرشح لرئاسة اتحاد الكرة، عن أن قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك متفقين على ضرورة وجود رئيس أجنبى للجنة الحكام.

جلسة لتصفية الأجواء بين إمام عاشور ومحمد الشناوى في الأهلى يعتزم نجوم النادى الأهلى الكبار بقيادة عمرو السولية ورامى ربيعة ترتيب جلسة بين الثنائى محمد الشناوى قائد الفريق وإمام عاشور لاعب خط الوسط لتصفية الأجواء بين الثنائى يقوم خلالها الأخير بتقديم اعتذار لحارس المارد الأحمر. محمود كهربا يقود هجوم الأهلى أمام البنك فى الدوري المصري استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على تواجد محمود عبد المنعم كهربا فى خط هجوم المارد الأحمر بمباراة البنك الأهلى ببطولة الدوري المصري غداً.

الزمالك يرد.. هل الطعن في الفيدرالية ضد غرامة باتشيكو يعطل إيقاف القيد؟

رد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمختص بملف القضايا الخارجية للنادي الأبيض، على مصير عقوبة إيقاف قيد القلعة البيضاء بعد الطعن الذى قدم اليوم، السبت في المحكة الفيدرالية السويسرية ضد قرار المحكمة الخاص بمسحقات البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق.

زد يفوز على حرس الحدود بثنائية ويحقق انتصاره الأول فى الدورى

حقق فريق زد أول انتصار له في مسابقة الدوري المصري عقب الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

هاتريك "زلاكة" يقود سيراميكا للفوز على مودرن سبورت فى دورى NILE.. فيديو