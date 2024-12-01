شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان يضع قدمه فى الجبيرة بعد تعرضه لكسر فى عظمة الشظية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

وضع المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري قدمه في الجبيرة، بعد تعرضه لكسر في عظمة الشظية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، بعد الاحتكاك مع كريم طارق لاعب الفريق العسكري.

ونشر المهدي سليمان صورة عبر حسابه على فيسبوك بوك بصورته بعد وضع قدمه في الجبيرة وعلق عليها: "أحمدك ربي وأشكرك، وأسألك أن تجعل هذه الإصابة كفارةً للذنوب ورفعًا للدرجات".



المهدي

فيما وجه محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد الجهاز الطبى بسرعة إتمام الاجراءات الطبية اللازمة لكى يتعافى حارس زعيم الثغر ومنتخب مصر فى أقرب وقت.

وخطف فريق طلائع الجيش فوزا قاتلا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز وصل طلائع الجيش إلى النقطة السابعة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الاتحاد عند النقطة السابعة في المركز الخامس.

وتعرض المهدي سليمان لإصابة قوية بعد مرور ربع ساعة ليتم استبداله اضطراريا ويشارك بدلا منه صبحي سليمان، وتدخلت سيارة الإسعاف لنقل المهدي خارج الملعب، واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع بسبب توقف اللعب أكثر من مرة خاصة وقت إصابة المهدي، ولكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاءت أحداث المباراة متوسطة، في ظل التحفظ الدفاعي من الفريقين وتمركز اللعب في وسط الملعب.

وسجل رجب عمران هدف الفوز لطلائع الجيش في الوقت القاتل، حيث أحرز الهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، قبل أن تنتهي بفوز الفريق العسكري بهدف نظيف.