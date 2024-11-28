الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
لاتسيو - لودوجوريتس 21:45
الكمار - غلطة سراي 21:45
كارباغ - ليون 21:45
أندرلخت - بورتو 21:45
مانشستر يونايتد - بودو 00:00
دوري المؤتمر الأوروبي
هايندهايم - تشيلسي 21:45
باناثانياكوس - هلسنكي 21:45
الدوري السعودي
الفيحاء - العروبة 18:45
الفتح - الرياض 21:00
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