شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل إنيمبا لمباراة المصرى بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النيجيرى ايمااولاريواجي المدير الفنى لفريق إنيمبا النيجيرى تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تجمعه بنظيره فريق المصرى، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد.

وضمت التشكيلة الأساسية كلا من هنري اني لحراسة المرمى ، موسيس اديكوي، انوسينت اوكي ، اوانا انوه ، ايمو اودو لخط الظهر ، شيندو اوفيري ، عبد الله فاتاي ، أكيني اوازي لخط الوسط ، نويكي كالو ، اسحق ساركي ، كليتون جيفتا لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء ناثانيل اسيبي لحراسة المرمى ، أكيميدنتشي ايمو ، هابي ايزي ، جوزيف اتولي ، اونياكا ، دانيال ، باسكال ايزي ، سوميري الاليبو، ايفاني.

على الجانب الآخر جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد هاشم ، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة ، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن .

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي ، أحمد عيد ، خالد صبحي ، يوسف الجوهري، حسين فيصل، ميدو جابر ، كريم بامبو ، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.