الامارات | اختيار نجم الغولف أوتايجوي لتمثيل الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد الإمارات للغولف رسمياً أن لاعب الغولف العالمي، أدريان أوتايجوي، سيمثل الإمارات لاعباً محترفاً في جميع الجولات الاحترافية حول العالم، اعتباراً من ديسمبر المقبل، من خلال مشاركته في تحدي نيدبانك بجنوب إفريقيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، بمقرها في دبي، بحضور نائب رئيس اتحاد الغولف، اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، والأمين العام للاتحاد، خالد مبارك الشامسي، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، محمد بن درويش، إضافة إلى اللاعب أدريان أوتايجوي.

ويقيم أوتايجوي في الإمارات منذ 13 عاماً، وقد اخُتير سفيراً لاتحاد الإمارات للغولف مع المنتخب الوطني، بجانب تعاونه مع الاتحاد لتقديم الدعم في التدريب والإعداد الفني للاعبين، ويُعد اللاعب شريكاً في برنامج الإمارات للاعبي الغولف لأصحاب الهمم، الذي أُعلن عنه في بطولة جولة «دي بي» العالمية في نوفمبر 2021.

بدوره عبّر أوتايجوي عن سعادته واعتزازه بتمثيل الإمارات، متطلعاً إلى تحقيق أفضل النتائج باسم الدولة في مختلف المحافل الرياضية، لاسيما الأولمبية منها، وقال «الإمارات هي موطني، أحب ثقافتها وكيف أصبحت واحدة من أكثر الدول ابتكاراً خلال الـ50 عاماً الماضية، هدفي هو تمثيل الإمارات حول العالم وحصد ميدالية أولمبية ورفع رايتها على منصات التتويج»، وأضاف «في الوقت ذاته، أشعر بأن الأجيال الشابة من لاعبي الغولف الإماراتيين بحاجة إلى قدوة، للمضي قدماً في تطوير قدراتهم وتطوير مهاراتهم باستمرار، متحمس جداً للإسهام في تطوير رياضة الغولف بالإمارات، ومساعدة اتحاد اللعبة في إنشاء برنامج للنخبة لصناعة أبطال المستقبل».

وقال الهاشمي «هذا إنجاز مذهل ليس فقط لأدريان ولكن أيضاً لرياضة الغولف في الإمارات، سنستمر في تطوير ودفع هذه الرياضة بالدولة إلى أعلى المستويات عالمياً، أدريان كان سفيراً لرياضة الغولف الإماراتية منذ وقت طويل، ونزاهته داخل الملعب وخارجه هي ما نريد أن ننقله إلى جميع اللاعبين، نتمنّى لأدريان وعائلته وفريقه كل التوفيق، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب».

وأعرب الهاشمي عن سعادته بانضمام اللاعب إلى صفوف المنتخب، لتمثيل الوطن في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، مشيداً بحجم الاهتمام والمتابعة الإعلامية لفعاليات رياضة الغولف.

كما أشاد بن درويش بجهود اتحاد اللعبة وسعيه المتواصل لتقديم لاعبين أكفاء، يمثلون الوطن في كبرى المحافل والمناسبات الرياضية.

يُذكر أن أوتايجوي حقق إنجازات لاعباً هاوياً من خلال الفوز ببطولة بريطانيا للصغار في عام 2010، وبطولة إسبانيا للهواة في أعوام 2008، 2010 و2011، كما فاز ببطولة باريس المفتوحة للمحترفين 2010 لاعباً هاوياً، وحصل اللاعب في 2011 على بطاقة الجولة الأوروبية حينما كان عمره 19 عاماً، إضافة إلى فوزه بخمس بطولات ضمن جولة «دي بي» العالمية، ومنها بطولة «بول لوري ماتش بلاي» في ألمانيا عام 2017، وبطولة بلجيكا المفتوحة 2018، وبطولة إسكتلندا 2020، وبطولة أندلوسيا فالديراما ماسترز 2022، وبطولة «فولفو تشاينا أوبن» 2024.

. اللاعب مقيم في الإمارات منذ 13 عاماً، وشريك في برنامج لأصحاب الهمم.