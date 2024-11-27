شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جديد لزيزو فى الزمالك أمام بلاك بولز لتعويض غياب ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على الدفع بأحمد سيد زيزو في مركز 10 أمام بلاك بولز لتعويض غياب ناصر ماهر عن اللقاء بسبب الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقي اليوم الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وينوي جوميز توظيف أحمد عبد الرحيم إيشو في الجناح الأيسر لتعويض النقص في صفوف القلعة البيضاء.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.