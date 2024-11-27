شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة بيراميدز بعد فوز الترجى على دجوليبا فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على عرش ترتيب مجموعته "المجموعة الرابعة" بدورى أبطال أفريقيا، بعد خوض منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة.

تضم المجموعة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا أندية "الترجي، بيراميدز، ساجرادا، دجوليبا" في النسخة الحالية من البطولة.

بيراميدز حقق فوزًا عريضًا على نظيره ساجرادا الأنجولى بنتيجة 5 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق السماوى أول 3 نقاط فى مشواره بدور المجموعات.

فيما اكتسح فريق الترجي التونسي نظيره نادي دجوليبا المالي بنتيجة 4-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على الملعب الأولمبي حماد العقربي.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

بهذه النتيجة يتواجد فريق بيراميدز في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط مستفيدًا من فارق النقاط بعد تسجيله 5 أهداف وتلقي هدفًا.

بينما جاء الترجي التونسي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط وسجل 4 أهدافًا والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم.

وتواجد فريق ساجرادا في المركز الثالث ترتيب المجموعة الرابعة برصيد صفر من النقاط وتسجيل هدفًا وتلقي 5.

بينما احتل فريق دجوليبا المركز الرابع ترتيب المجموعة الرابعة برصيد صفر من النقاط بعد تلقيه 4 أهداف وعدم تسجيل أي هدف.