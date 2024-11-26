الثلاثية شعار الأهلى فى افتتاح مبارياته بدور المجموعات آخر 4 نسخ

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق.

الثلاثية شعار الأهلى آخر 4 نسخ

وحافظ النادى الأهلى على تحقيق الفوز فى افتتاح مبارياته بدور المجموعات فى آخر 4 نسخ بعد الهزيمة من النجم الساحلى فى نسخة 2019 -2020 بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما بتونس.

ونجح الأهلى فى آخر 4 سنوات فى تحقيق الفوز بثلاثية فى أول مبارياته بدور المجموعات، منها مرتين على المريخ السودانى وواحدة على ميدياما الغانى والقطن الكاميرونى.

وجاءت نتائج الأهلى فى افتتاح دور المجموعات آخر 4 نسخ كالتالى..

الأهلى 3/ 0 ميدياما الغانى 2023 / 2024

الأهلى 3 / 0 القطن الكاميرونى 2022/ 2023

الأهلى 3 /2 المريخ السودانى 2021 / 2022

الأهلى 3 /0 المريخ السودانى 2020 / 2021

فى سياق أخر، يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى، تغييرات على تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري، فى انطلاق دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى.

ويعيد كولر عمر كمال عبد الواحد للمشاركة في مركز الظهير الأيمن بعد غيابه في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة بنزلة برد، كما يعود مروان عطية لقيادة خط وسط المارد الأحمر بعدما شارك أحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وإمام عاشور أساسيين في مباراة الاتحاد السكندري، فيما تواجد مروان على دكة الاحتياطي، ضمن سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على لاعبيه مع ضغط المباريات.

كما يعود ياسر إبراهيم لتشكيل الأهلى الأساسى بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في آخر مباراتين أمام زد ومن بعدها الاتحاد السكندري، حيث تواجد على دكة الاحتياطي.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بـ دوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.