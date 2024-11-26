شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة ترفض الطعون المقدمة ضد هانى أبو ريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت، اليوم الثلاثاء، اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هانى أبو ريدة.

وأصدرت اللجنة قرارها برفض كل الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وتقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتواجد محامى أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.