الأهلى قبل مواجهة ستاد أبيدجان: "عادت ليالى دورى أبطال أفريقيا "

إحتفلت صفحة الأهلى بعودة الحياة لمشاركة الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا بالموسم الجديد ، حيث يستضيف الأهلي منافسه استاد أبيدجان في مستهل مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة.

و نشرت صفحة الأهلى صورة تجمع نجوم الأهلى لنشر موعد المباراة وسط التعليق :" عادت ليالى دورى أبطال أفريقيا " .



الأهلى

و يسعى فريق الأهلى ، إلى تحقيق الفوز فى ضربة البداية الأفريقية على أرضه ووسط جماهيره ، حيث أنه حامل لقب دورى أبطال إفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.