شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يتصدر قائمة 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام ستاد أبيدجان الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة ستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، وسط حضور جماهيري يقارب الـ30 ألف مشجع من أنصار المارد الأحمر.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كل من وسام أبو علي – أشرف داري – يوسف أيمن ـ حمزة علاء – كريم وليد – مصطفى أبو الخير – سمير محمد – محمد عبد الله، بالإضافة كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى بسبب الإصابة، يوسف أيمن وسمير محمد وحمزة علاء ، ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.