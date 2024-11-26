شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يتصدر قائمة 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام ستاد أبيدجان الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:30 م
الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.
ويغيب عن الأهلى في مباراة الليلة كل من وسام أبو علي – أشرف داري – يوسف أيمن ـ حمزة علاء – كريم وليد – مصطفى أبو الخير – سمير محمد – محمد عبد الله، بالإضافة كريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى بسبب الإصابة، يوسف أيمن وسمير محمد وحمزة علاء ، ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.
يواصل الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مع منتخب بلاده فى مباريات الأجندة الدولية، وأبعدته عن مباراة الأحمر الأخيرة أمام الاتحاد السكندري التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.
وكشفت الأشعة والفحوصات التي أجراها وسام أبو علي مؤخراً حاجته للتأهيل لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى 15 بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في مشط القدم، ويخوض اللاعب حالياً برنامجاً تأهيلياً للتعافي من هذه الإصابة تمهيداً لعودته لمباريات الفريق وقيادة هجوم الأهلي في الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.
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