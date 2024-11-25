شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المسابقات: فصل بطولة كأس مصر عن الدورى ساعد فى تنظيم جدول المباريات والان مع تفاصيل الخبر

أكد طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية أن تعديل لائحة المسابقات وفصل مسابقة كأس مصر عن الدورى ساعدا فى تنظيم جدول المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عزت، فى برنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت، إن جائزة أفضل لاعب فى المباراة جزء منها يتم من خلال لجنة فنية مع محللى الاستوديو التحليلي.

وأشار إلى أنه تم البدء فى تغيير لائحة العقوبات، وتم إعلانها قبل بدء المسابقة، مشيراً إلى أنه يتم تحويل العقوبات إلى لجنة الانضباط حال عدم وجودها فى لائحة المسابقات.



وقال عزت، إن أهم بنود لائحة المسابقات هو حماية الحكم.

وعن أزمة مراقب الأهلى ومراقب الاتحاد السكندرى قال إن مهمة المراقب هو مراقبة ما يحدث وكتابة تقرير وليس التدخل والحديث مع المحيطين، سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو إعلاميين.