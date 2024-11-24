شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشطرنج برصيد 4 ميداليات والان مع تفاصيل الخبر

حصد المنتخب المصري للشطرنج لقب البطولة الأفريقية للشطرنج التي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري بمشاركة 44 لاعبا ولاعبة من 13 دولة أفريقية إلى جانب 150 لاعبا ولاعبة في البطولة المفتوحة وأقيمت على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جاء المنتخب المصري للشطرنج في المركز الأول ضمن ترتيب الدول المتنافسة برصيد 4 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية و2 فضية وميدالية برونزية حيث حصد حامد وفا الميدالية الذهبية وديفيد جورج سمير الميدالية الفضية وجوي روماني الميدالية الفضية أيضا وديما علاء الميدالية البرونزية.

فيما جاء منتخب الجزائر فى المركز الثاني ضمن الترتيب العام للبطولة الأفريقية للشطرنج بواقع ميدالية ذهبية، واحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد ميدالية واحدة برونزية.

وضمت قائمة الدول المشاركة في البطولة الأفريقية للشطرنج كلا من: الجزائر، أنجولا، الكاميرون، جامبيا، غينيا الاستوائية، كينيا، ليبيا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، أوغندا، نيجيريا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للحدث.

قال أحمد عدلي، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للشطرنج، إن المنتخب المصري تألق خلال المنافسات واستطاع تحقيق لقب البطولة التي أقيمت على أرض مصر والتي شهدت إشادة واسعة من جانب الوفود المشاركة في البطولة من حيث التنظيم وقوة المنافسات حيث ضمت البطولة أسماء كبيرة في عالم الشطرنج.

وأضاف أحمد عدلي أن تتويج المنتخب المصري بلقب البطولة الإفريقية للشطرنج يضاف إلى سجل بطولاته في كافة المحافل القارية أو العربية والدولية والتي جعلت الفراعنة منافسا شرسا لما يمتلكه من لاعبين يتميزون بالمهارة الفنية الكبيرة.

وأقيمت على هامش البطولة الإفريقية بطولتي بداية المقامة ضمن فعاليات مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري» بمشاركة لاعبين من 5 دول بإجمالي جوائز 250 ألف جنيه وبطولة أخرى مخصصة لذوي الهمم.

وحصل صاحب المركز الأول، على 50 ألف جنيه، وصاحب المركز الثاني يحصل على 30 ألف جنيه، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 20 ألف جنيه فيما يتم توزيع باقي الجوائز المالية على الفائزين حتى المركز العشرين.

وحصل على المراكز الثلاثة الأولى كل من: المركز الأول: صلاح يسري، المركز الثاني: ماركو فادي، المركز الثالث: سامح صادق.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري للشطرنج فرج عمرو المدير الفني والدكتور محمود رشدي وحسام مسلم فيما تضم حكام بطولة إفريقيا للشطرنج جابر منير رئيس الحكام وبيتر فادي نائب رئيس الحكام ويوسف نادر نائب رئيس الحكام، إضافة إلى هدير رأفت عضو اللجنة المنظمة للبطولة، أحمد ناصر الشريف، عضو اللجنة المنظمة.

ضمت قائمة اللاعبين المصريين في البطولة كل من: حامد وفا، أحمد قنديل، ديفيد جورج، مينا وائل، فريد تامر، مارتن مينا، روماني رزق، محمود عابدين، مايكل عزمي أدهم حسام، فارس أحمد مصطفى، جوي روماني، جنى محمد، ديما علاء، ليلى محمد أمين، جنة جاسر، رنا جاسر، ماريز ماجد.