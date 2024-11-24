شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير فى رسالة للأندية: اعطوا فرصة للشباب.. الأجانب عندنا "نص كم" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن المحترفين الأفارقة فى الأندية المصرية مستواهم ليس الأفضل على الإطلاق، قائلا فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على أثير إذاعة أون سبورت إف إم: "الأجانب عندنا نص كم".

وطالب شوبير الأندية بضرورة إعطاء الفرصة للشباب فى ظل تواجد المحترفين على الدكة، ضاربا المثل بالاعتماد سابقا على الشباب فى الجيل الأسبق مثل طاهر أبو زيد.

وأشاد أحمد شوبير بـ على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى مدرب قوى قائلا، "على ماهر مدرب جامد"، مشيرا إلى أن فريق المصرى فرض نفسه فى المنافسة بقوة هذا الموسم، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى، موضحا أن فوز المصرى على الزمالك بالدورى يعد الثالث على الفريق الأبيض تحت قيادة على ماهر.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، دورى Nile.