شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك فى مقصورة برج العرب لمؤازرة الفريق أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على مؤازرة الفريق الأول في مواجهة المصري البورسعيدي المقامة حالياً على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان وعمرو أدهم عضوي مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة في مقصورة استاد برج العرب.

يأتي تواجد أعضاء المجلس من أجل مساندة الفريق الأبيض في مواجهة المصري البورسعيدي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: حسن علي – باهر المحمدي – محمد هاشم – كريم العراقي، خط الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم، خط الهجوم : محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حمدي وفخر الدين بن يوسف وأحمد القرموطي ويوسف الجوهري و عمرو سعداوي و كريم بامبو وسمير فكري وأحمد عيد وبابا بادجي.

يدخل الزمالك مباراة الليلة، في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة، بينما يحتل المصري المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.