شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يظهر بشراسة هجومية أمام الزمالك فى أول 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة المصرى البورسعيدى والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهدت الربع ساعة الأولى من المباراة ضغط منظم من فريق المصرى، فى الوقت ذاته كاد ناصر منسى استغلال خطأ محمود جاد الذى سقط قبل أن يسيطر على الكرة، ليسجل منه هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 3 لولا تدخل دفاع الفريق البورسعيدى.

وعلى مدار الـ 15 دقيقة الأولى ظهر المصرى فى الشق الهجومي أكثر من الزمالك، وكان الأكثر شراسة ورغبة فى البحث عن هدف التقدم.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى: حراسة المرمى : محمود جاد، خط الدفاع : حسن علي – باهر المحمدي –محمد هاشم – كريم العراقي، خط الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم، خط الهجوم : محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود حمدي وفخر الدين بن يوسف وأحمد القرموطي ويوسف الجوهري و عمرو سعداوي و كريم بامبو وسمير فكري وأحمد عيد وبابا بادجي.

يدخل الزمالك مباراة الليلة، في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة، بينما يحتل المصري المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.