شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتحدى إنبى اليوم فى مهمة صعبة بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق فاركو على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى nile هذا الموسم.

يحتل إنبى المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب، برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل فى الجولة الأولى وخسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية، بينما فاركو يحتل المركز السادس عشر وأيضا برصيد نقطة واحدة من تعادل وهزيمة.

من ناحيته حذر سيد ياسين المدير الفنى لفرى إنبى اللاعبين من ارتكاب الأخطاء فى مباراة فاركو، مطالبا لاعبى الفريق البترولى بالتركيز واستغلال أنصاف الفرص لتعويض الخسارة التى تعرضوا لها فى الجولة الماضية أمام بيراميدز.

ويغيب أحمد العجوز لاعب إنبى، عن مباراة فاركو اليوم، بعدما تعرض للإصابة فى وتر الركبة حيث يعمل الجهاز الطبى للفريق البترولى على تجهيز اللاعب للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة.

فى المقابل يراهن أحمد خطاب المدير الفنى لفريق فاركو على عدد من العناصر لاستعادة التوازن، واستعد الفريق لمواجهة الفريق البترولى على ملعب النادى بالعامرية بمشاركة جميع اللاعبين وفى مقدمتهم محمد شيكا وياسين السيد وجيفرسون انكادا وأحمد شريف وعمرو ناصر واحمد محمد ومحمود جهاد ومحمود عماد وعزمى غوما ووليد على وأحمد جمال واينوك وزهير المترجى.