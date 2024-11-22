الامارات | جارديم والنمر يرسمان السعادة على وجوه جماهير العين وخورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم المدربان، المواطن عبدالمجيد النمر والبرتغالي ليوناردو جارديم، أوراق اعتمادهما في أول ظهور لهما على المقاعد الفنية، لفريقَي خورفكان والعين على التوالي، في افتتاح الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ونجح النمر، الذي تولى تدريب خورفكان خلفاً للروماني دانييل إيسايلا، في قيادة فريقه لتحقيق انتصار مستحق على البطائح في ملعبه وأمام جماهيره بنتيجة 3-1، أمس، في مباراة كان فيها الضيوف الطرف الأفضل طوال شوطَي المباراة، وأضاعوا فرصاً عدة كانت كفيلة للخروج بنتيجة كبيرة.

وافتتح البرازيلي بيدرو هنريكي التسجيل لمصلحة خورفكان من متابعة لعرضية إدريسا كوليبالي (14)، وعزّز مواطنه لورينسي تقدم خورفكان بإضافة الهدف الثاني من متابعة لكرة مرتدة من حارس البطائح (60)، واختتم البرازيلي ماتيوس، أهداف النسور بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء (79)، فيما سجّل أحمد خليل هدف البطائح الوحيد من تسديدة أطلقها من داخل الصندوق (90+2).

ورفع خورفكان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد البطائح عند أربع نقاط في المركز الـ12.

في المقابل، تمكن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تولّى تدريب العين خلفاً للأرجنتيني هيرنان كريسبو، من إعادة «الزعيم» إلى أجواء الدوري، بعد الفوز على مضيفه العروبة 4-2.

ودخل العين أجواء اللقاء ببداية هجومية واضحة سعياً لإحراز هدف التقدم في الدقيقة 12 عبر المغربي سفيان رحيمي، من خطأ واضح لحارس العروبة عبدالله يوسف، ليضع رحيمي الكرة برأسه في الشباك.

وواصل العين أداءه على النهج الهجومي نفسه، وتمكن لابا كودجو من تعزيز تقدم فريقه، مستغلاً كرة سقطت من بين يدي الحارس وأكملها في المرمى (29).

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاف محمد عوض الله الهدف الثالث لـ«الزعيم» من كرة تلقاها داخل الصندوق من زميله سفيان رحيمي، وسددها بشكل مثالي في المرمى (44).

وبعدها مباشرة أهدر العروبة فرصة تقليص الفارق قبل الخروج إلى غرفة تبديل الملابس، عندما سدد أبوبكر تراولي كرة في المدرجات، وهو منفرد بمرمى الحارس خالد عيسى.

وفي الشوط الثاني، أضاع سفيان رحيمي فرصة مُحققة للعين بعد انفراد بالمرمى، وسدد فوق العارضة.

واستطاع لابا كودجو أن يُضيف الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه من كرة صنعها محمد عوض الله، حولها برأسه في الشباك (62).

وظهر العروبة بشكل مُغاير في آخر 20 دقيقة من المباراة، ومعها قلّص محمد رضا أزادي من كرة ضرب بها دفاع العين، وسجّل أول أهداف فريقه (73).

وبعد مرور خمس دقائق سجل غابريل كاك الهدف الثاني للعروبة، من «ربكة» أمام مرمى العين، لكنه لم يكن كافياً للعودة بالنتيجة.

ورفع العين رصيده إلى 11 نقطة (له مباراتان مؤجلتان) في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد العروبة عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير.