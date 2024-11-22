شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: منتخب الناشئين لم يتأهل بعد وخماسية المغرب كانت صدمة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إبراهيم، المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، إن منتخب الناشئين لم يتأهل بعد إلى بطولة أمم أفريقيا رغم الفوز على الجزائر وتونس في آخر مباراتين، مشددا على أن مباراة ليبيا غدا السبت ستكون صعبة.

وقال محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج إكسترا تايم الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي والإعلامية سارة حسين عبر راديو أون سبورت إف إم: "الخسارة بخماسية من المغرب كانت قاسية على بعثة منتخب مصر للناشئين بالكامل وصدمة للجميع".

وأضاف: "عملنا على تجهيز لاعبي منتخب الناشئين من النواحي النفسية ولم نحبط بعد التأخر أمام الجزائر بهدف، والفوز على تونس نقطة فارقة وأعاد الأمل لمنتخب مصر للناشئين للتأهل لأمم أفريقيا من جديد". واختتم: "منتخب الناشئين لم يتأهل بعد ومباراة ليبيا ستكون صعبة لأن المنافس يلعب دون ضغوط".

يذكر أن منتخب الناشئين يتواجد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط خلف منتخبي المغرب المتصدر برصيد 7 نقاط وكذلك منتخب تونس بنفس الرصيد بالمركز الثاني، إلا أن منتخب تونس خاض 4 مباريات وأنهى مبارياته.