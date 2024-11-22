شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه الزمالك بالزى الأخضر بعد الإعلان عن قميصه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي المصري عن القميصين الأساسي والاحتياطي (الأبيض والأخضر) للفريق الأول، واللذين سيتم استخدامهما خلال الموسم الجديد، ومن المقرر أن يخوض المصري مباراته القادمة أمام الزمالك بطاقمه الأخضر.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري، فيديو من جلسة تصوير اللاعبين بالقميص الجديد، والمقرر أن يظهر به الفريق أمام الزمالك بالدوري، وعلق حساب المصري: "هويتنا سر انتمائنا.. وأخيراً اللحظة المنتظرة.. إليكم القميص الجديد للنسور الخُضر لموسم 2025/24 تصميم وألوان تبرز هوية نادينا الوطني".

ويواصل النادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري خاض مباراتين وديتين خلال الأيام الماضية، حيث فاز في الأولى على فريق دياموند بنتيجة 3-1، قبل أن يتغلب في الثانية على فريق رع سبورت بسبعة أهداف مقابل هدف.

وضربت الإصابات فريق الكرة الأول بالنادي المصري، قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك، ويبحث الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر عن البدائل لتعويض الغيابات.

من جانبه، حرص علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، على الاجتماع باللاعبين استعداداً للزمالك، وقام مدرب المصري بتوجيه اللاعبين ببعض النصائح الفنية، مؤكداً على إتاحة الفرصة للجميع خلال المباريات المقبلة.

وشدد علي ماهر على أنه لا يوجد مكان مضمون بالفريق، مؤكداً أن الأفضل سيفرض نفسه على التشكيل الأساسي.