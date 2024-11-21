شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ينافس أكرم على قيادة الجبهة اليمنى بالأهلي بعد عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

دخل عمر كمال لاعب الأهلي في منافسة قوية مع أكرم توفيق زميله في الفريق من أجل قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في الفترة القادمة، في ظل تألق الثنائي ورغبتهما في المشاركة الأساسية.

وشهدت المباريات الماضية اعتماد كولر على أكرم توفيق في أكثر من مباراة بالجبهة اليمنى، قبل أن يعود عمر كمال لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة زد الأخيرة بالدوري، حيث توجد منافسة شريفة بين الثنائي تصب في صالح الأهلي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.