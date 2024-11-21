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عمر كمال ينافس أكرم على قيادة الجبهة اليمنى بالأهلي بعد عودة الدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الخميس، 21 نوفمبر 2024 02:58 م

دخل عمر كمال لاعب الأهلي في منافسة قوية مع أكرم توفيق زميله في الفريق من أجل قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في الفترة القادمة، في ظل تألق الثنائي ورغبتهما في المشاركة الأساسية.
وشهدت المباريات الماضية اعتماد كولر على أكرم توفيق في أكثر من مباراة بالجبهة اليمنى، قبل أن يعود عمر كمال لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة زد الأخيرة بالدوري، حيث توجد منافسة شريفة بين الثنائي تصب في صالح الأهلي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الممتاز.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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