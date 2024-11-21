شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى nile قبل انطلاق الجولة الثالثة.. القطبان والاتحاد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى الثلاثى الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى، صدارة ترتيب دورى nile برصيد 6 نقاط، قبل انطلاق الجولة الثالثة من المسابقة غدا الجمعة بـ3 مباريات قوية بين بيراميدز والبنك الأهلى، وفاركو مع إنبى والأهلى مع الاتحاد.



ترتيب دورى nile

ترتيب دورى nile قبل انطلاق الجولة الثالثة..

وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساءً أو 8 مساءً، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الجمعة 22 نوفمبر

بيراميدز & البنك الأهلى 5 مساء

فاركو & إنبى 5 مساء

الأهلى & الاتحاد السكندري 8 مساء

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش & سموحة 5 مساء

الجونة & غزل المحلة 5 مساء

الزمالك & المصري البورسعيدى 8 مساء

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلى & بتروجت 5 مساء

حرس الحدود & سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت & زد إف سى 8 مساء

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.