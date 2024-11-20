شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى أخير يحدد موقف مصطفى شلبي مع الزمالك فى مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

يخضع مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاختبار طبي أخير غدا الخميس لتحديد موقفه من مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ويعاني شلبي من إجهاد عضلي،ولم يشارك في مران الثلاثاء الماضي واكتفى بمران خاص في صالة الجيم،خوفاً من تعرضه للإصابة.

ويستأنف الزمالك تدريباته غداً الخميس على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

من ناحية أخرى وصل التونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، بعد التواجد مع منتخب بلاده في معسكر نسور قرطاج الأخير.

وكان حمزة المثلوثي ضمن قائمة المنتخب التونسي لخوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.