شكرا لقرائتكم خبر عن ناسيمنتو مهدد بالغياب عن الاتحاد السكندري أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أصبح البرتغالي فليبي ناسيمنتو لاعب وسط الاتحاد السكندري مهددا بالغياب عن فريقه في مباراته أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب عدم تعافيه من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة.

ويخضع ناسيمنتو لبرنامج تأهيلي مكثف في الوقت الحالي تحت إشراف الدكتور محمد الصاوي من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات، لاسيما وأن اللاعب غاب عن مباراتي فريقه الماضيتين.

ومن المنتظر أن ينتظم ناسيمنتو في تدريبات الاتحاد السكندري الجماعية خلال السعات القادمة، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي والتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية بدون أية شكوى.

وفى السياق ذاته، انتظم عمرو جمعة مهاجم الاتحاد السكندري في تدريبات فريقه الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية أبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يكون عمرو جمعة جاهزًا لمباراة فريقه أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكشف إمام محمدين مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي قام بصرف مكافأتي فوز زعيم الثغر على فاركو وحرس الحدود في الجولتين الماضيتين من عمر مسابقة الدوري المصري خلال الساعات الماضية.

أوضح محمدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مجلس الإدارة قام اليوم بصرف القسط الثاني من مستحقات اللاعبين عن الموسم الحالي، تحفيزا لهم بعد الأداء الجيد وحصد العلامة الكاملة في أول جولتين بالدوري.

أشار مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد أن فريقه استأنف تدريباته أمس الثلاثاء بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 72 ساعة عقب الفوز على حرس الحدود، على أن يواصل تحضيراته استعدادا لمباراته أمام الأهلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.



ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 6 نقاط رغم تساويه في عدد النقاط مع الأهلي والزمالك ولكن يتفوق عليه القطبين بفارق الأهداف.