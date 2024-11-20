شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية عماد حمدى لتدعيم الإسماعيلى أمام بتروجت في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

تلقى حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خبرا سعيدا بجاهزية عماد حمدى لاعب الدراويش لتدعيم الفريق أمام بتروجت، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات دورى nile لكرة القدم.

وشارك عماد حمدى في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء، بصورة طبيعية ليعلن جاهزيته لمواجهة بتروجت، بعدما عانى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الدراويش أمام سيراميكا في الجولة الثانية.

ويعد عماد حمدى من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها حمد إبراهيم في خط الدفاع بعد تغيير مركزه من الوسط لحاجة الفريق لتأمين عمق الدفاع بسبب قلة عدد المدافعين في القائمة.

وتعد مباراة الأحد المقبل، الثامنة والعشرين بين الإسماعيلى وبتروجت، حيث سبق أن تواجها الفريقين فى سبعة وعشرين لقاء من قبل فى مختلف البطولات.

ونجح الإسماعيلى فى تحقيق الفوز على بتروجت فى 13 مباراة، بينما فاز بتروجت فى 7 مواجهات، وحسم التعادل 7 لقاءات بينهما، سجل لاعبو الدراويش 33 هدفا، بينما أحرز لاعبو الفريق البترولى 26 هدفا.