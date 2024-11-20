ماذا يحتاج منتخب الشباب للتأهل إلى أمم أفريقيا قبل مواجهة ليبيا اليوم؟

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القاهرة - سامية سيد - سيكون منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالى، على موعد مع مباراة لا تقبل القسمة على اثنين عندما يواجه في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، نظيره الليبي على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

يدخل منتخب شباب الفراعنة اللقاء طامحا في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للنهائيات، بعدما احتل المركز الثالث مناصفا مع الجزائر بنقطة، من تعادل وهزيمة في أول جولتين.

ماذا يحتاج منتخب الشباب؟

يحتاج منتخب الشباب الفوز أمام ليبيا اليوم ثم الفوز على تونس في المباراة المقبلة من أجل الوصول للنقطة 7 منتظرا نتائج المنتخبات في المباريات المتبقية لتحديد موقفه من التأهل بعد الخسارة من المغرب والتعادل مع الجزائر.

ترتيب مجموعة مصر

يتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، واقترب بقوة التأهل لنهائيات كأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي ينتظر استضافتها في مصر أو كوت ديفوار، بينما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر والجزائر لكل منهما نقطة واحدة في المركز الثالث ويتذيل منتخب ليبيا المجموعة بدون نقاط.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد شمال افريقيا لكرة القدم ، تعيين طاقم تحكيم مصرى بقيادة أحمد الغندور لمباراة منتخبى الجزائر والمغرب ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

يضم الطاقم كلا من أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول ويوسف البساطي مساعد ثان، والليبي عبد الواحد حرويدة حكما رابعا.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد هيئة قناة السويس.

كان اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم اختار الثلاثي المصري الغندور وجمال والبساطي ضمن الحكام المشاركين في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.