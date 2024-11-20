شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة مصر وبتسوانا في ختام تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تعادل منتخب مصر مع نظيره بتسوانا أمس الثلاثاء في ختام التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، والتي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، وشهدت مشاركة عدد من اللاعبين الجدد في صفوف الفراعنة.

اهداف مباراة مصر وبتسوانا

من جانبه، قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إن المنتخب صعد لأمم أفريقيا 2025 كصاحب المركز الأول من أصعب مجموعة في التصفيات، مضيفا أن غياب الجمهور بهذا الشكل لغز محير لأول مرة أرى هذا المشهد منذ استلام مهمة المنتخب.

تابع حسام حسن في المؤتمر الصحفى " كنت أتمنى إقامة المباراة في ستاد القاهرة ولكن غلق الملعب للصيانة أدى لنقل المباراة إلى الدفاع الجوى وأشكرهم على استضافة اللقاء".

وعن عدم رضا البعض عن أداء منتخب مصر، قال حسام حسن :" منذ أيام الكابتن محمود الجوهري وفترة حسن شحاتة لم نقدم المستوى الذى يقدمه المنتخب حاليا وبالتأكيد مع الوقت المنتخب سيتحسن ويصل لأعلى مستوى".

وعن عدم ضم اللاعب عمر فايد ، قال حسام حسن: أعلم أنه لم يشارك منذ الأولمبياد ، بينما عدم ضم مصطفى العش مدافع زد لأن موقفه من التجنيد لم يتحدد عندما قمنا بالاستعلام عنه".

اختتم حديثه قائلا :" كنت عايز أنقل المباراة لاستاد المحلة ولكن الملعب مش متوافق عليه من الكاف.. وستاد هيئة قناة السويس بيستضيف مباريات تصفيات شمال أفريقيا للشباب في الوقت الحالى"، مضيفا: "أحترم النقد الفني البناء لكن الكلام الخايب والتقليل من عملى لا أتقبله".