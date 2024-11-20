شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يطلق اسم سيد جوهر على مجمع حمامات السباحة بالنادى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت إدارة نادي الترسانة برئاسة طارق سعيد، اسم الراحل سيد جوهر، نائب رئيس النادى الأسبق، على مجمع حمامات السباحة بالنادى.

وعلقت لافتة على مجمع حمامات السباحة كٌتب عليها: « مجمع حمامات السباحة المهندس سيد جوهر".

كان المهندس سيد جوهر، عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس نادى الترسانة الأسبق توفى في نوفمبر من عام 2022.

وحرصت بسنت سيد جوهر، ابنة الراحل وعضوة مجلس إدارة نادى الزمالك السابقة، على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة الترسانة بعد إطلاق اسم والدها على مجمع حمامات السباحة.