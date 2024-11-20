شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إقالات في 8 جولات بدورى المحترفين حتى الآن.. أيمن المزين الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات دورى المحترفين "القسم الثانى أ"، 7 تغييرات حتى الآن بين المدربين، والذى تصدرها أيمن المزين الذى رحل عن المنصورة وانضم للقيادة الفنية لفريق السكة الحديد مودرن بعد نهاية الجولة الثامنة.

ويعد نادى المنصورة متصدرا للمشهد في رحيل المدربين رغم مرور 8 أسابيع فقط، حيث بدأ الموسم تحت قيادة رضا العيسوى ثم أيمن المزين ثم حاليا أعلن تعيين علاء نوح.

ونستعرض 7 تغييرات حدثت في دورى المحترفين حتى الآن..

يعد رضا العيسوى أول الراحلين عن دورى المحترفين، حيث رحل عن المنصورة بعد الخسارة في أول 3 أسابيع من المسابقة وتم تعيين أيمن المزين خلفا له.

ثانى الراحلين كان محمد حليم الذى تقدم باستقالته في الجولة الرابعة ليرفضها إدارة طنطا ثم يرحل في الجولة الخامسة، ويتعاقد أبناء السيد البدوى مع خالد عيد خلفا له.

ثالث الراحلين هو أحمد صلاح الذى رحل عن تدريب لافيينا في الجولة السابعة وقدم لقطة رائعة عندما تواجد أثناء تعيين حسين شكرى مدربا للفريق خلفا له في صورة التقديم للمدرب الجديد.

رابع الراحلين هو جمعة مشهور عن تدريب الترسانة في الجولة السابعة أيضا، ليتم تعيين أحمد عبد المنعم كشرى خلفا له في القيسادة الفنية للشواكيش.

خامس الراحلين هو أيمن المزين من تدريب المنصورة بعد الجولة السابعة وفضل الاستمرار للجولة الثامنة لضيق الوقت، ليقوم المنصورة بتعيين علاء نوح بدلا منه.

سادس الراحلين هو أحمد عبدالرؤوف الذى رحل عن تدريب السكة الحديد مودرن بعد الجولة الثامنة وتعيين أيمن المزين خلفا له بعد رحيله عن المنصورة.

آخر الراحلين هو أحمد عبدالمقصود عن تدريب منتخب السويس الذى رفض الاستمرار لقلة الإمكانيات المادية في النادى وتم تعيين علاء منير.