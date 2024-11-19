شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى دورى Nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة سلبية اليوم، الثلاثاء، ضمن برنامج التحضير الذي يؤديه اللاعبون خلال فترة توقف الدوري المصري الحالية، استعدادا لخوض مباراته أمام الاتحاد السكندري الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، والذي يتربع الأهلي على قمته برصيد 6 نقاط عقب الفوز على سيراميكا وزد في أول جولتين.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية غدا، الأربعاء، على ملعب مختار التتش، ويخوض مرانه الأخير مساء الخميس قبل الدخول في معسكر مغلق للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة زعيم الثغر، حيث استبعد الجهاز الفني فكرة خوض مباريات ودية في الأيام الماضية، بسبب ضيق الوقت وغياب عدد كبير من اللاعبين ما بين الإصابات أو التواجد في صفوف منتخب مصر الذي يخوض مباراتيه أمام كاب فيردي وبوتسوانا.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في دوري nile

يستعد الأهلى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الجولة الثالثة للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.