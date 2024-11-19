شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على: شيكابالا تاريخ كبير في الزمالك.. وطاهر محمد نضج كرويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم السابق لنادي الزمالك عبد الحليم علي عن العديد من القضايا المتعلقة بالكرة المصرية بشكل عام ونادي الزمالك، مشيدا بشيكابالا الذى يتمتع بتاريخ كبير مع الزمالك وأخلص للنادي، كما أشاد بطاهر محمد طاهر مؤكدًا أنه نضج كرويًا.

وأكد عبد الحليم علي في حوار خاص ببرنامج "هاتريك" الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2، علي على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق لاعبي نادي الزمالك، واصفًا النادي بأنه "بيته وأهله"، مشيدا بمساهمة النادي في صناعة نجوم كبار، مؤكدًا أن الزمالك منح كل نجومه أكثر من الأموال.

وشدد نجم الزمالك السابق، علي على أهمية الانتماء في تحقيق النجاح، مشيرًا إلى أن الانتماء كان كلمة السر في نجاحات جيل الزمالك التاريخي مطلع الألفية، وأثنى على حسام حسن، مؤكدًا أنه أخلص لنادي الزمالك أثناء لعبه للفريق.

كما تحدث علي، عن الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى الزمالك في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأخطاء الإدارية كانت السبب الرئيسي في ذلك. وأشاد بعدد من اللاعبين الحاليين، مثل وسام أبو علي الذي وصفه بأنه أفضل مهاجم في الدوري المصري حاليًا، وحسام أشرف الذي لم يحصل على فرصته الكافية مع الفريق، وسيف الجزيري الذي ينقصه الاستمرارية والالتزام.

وعن مهاجم الأهلي وسام أبو علي، أكد عبد الحليم علي، أنه لاعب موهوب وساهم بشكل كبير في فوز الأهلي بالدوري، معربًا عن أمله في أن يضم الزمالك لاعبًا بمواصفات أبو علي.